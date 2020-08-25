В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 310 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его данным, в Бишкеке вылечились 112 человек, в Оше — 16, Чуйской области — 16, Ошской — 43, Нарынской — 19, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 54, Баткенской — 27, Таласской — 7.

Всего за весь период зарегистрировали 36 тысяч 925 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.