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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки скончавшихся от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане нет

В Кыргызстане за прошедшие сутки не зафиксированы случаи смерти от коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 57 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163237/
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