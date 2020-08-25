В Кыргызстане выявили еще 119 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в Бишкеке выявили 15 случаев, в Оше — 8, в Чуйской области — 4, Ошской — 15, Таласской — 4, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 39, Баткенской − 19.

Всего в стране зарегистрировали 43 тысячи 245 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.