23:25
USD 77.96
EUR 92.17
RUB 1.05
Общество

Астрономы обнаружили передвигающиеся по Млечному Пути загадочные планеты

Ученые из Университета штата Огайо считают, что Млечный Путь заполнен планетами-изгоями, которые свободно передвигаются в космическом пространстве. Статья исследователей опубликована в журнале The Astronomical Journal, пишет lenta.ru.

Наличие загадочных планет, по мнению специалистов, способен определить будущий космический телескоп Nancy Grace Roman, который предназначен для изучения пока не ясных механизмов формирования таких небесных тел.

Запуск новой космической обсерватории запланирован на ближайшие пять лет. Поиск планет-изгоев будет осуществляться методом гравитационного микролинзирования. Подход основан на выявлении эффекта искривления и усиления света звезд из-за гравитационного поля оказывающихся на его пути объектов, включая планеты. Гравитационные микролинзы позволяют космическому телескопу обнаруживать трудно различимые небесные тела, находящиеся в тысячах световых лет от Земли, что недоступно для других методов.

Ученые оценили, что телескоп Nancy Grace Roman способен идентифицировать планеты-изгои, масса которых равна или превышает массу Марса.

Согласно гипотезе, планеты-изгои изначально формируются в газовых дисках молодых звезд, однако из-за гравитационного взаимодействия с другими планетами или проходящими поблизости звездами они оказываются выброшенными за пределы своих солнечных систем. Новый космический телескоп позволит узнать детали этого процесса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163194/
просмотров: 467
Версия для печати
Материалы по теме
Видео, снятое космонавтом с МКС, вызвало споры: НЛО, метеоры или спутники
Пассажиры самолета стали свидетелями запуска ракеты-носителя Ariane 5
Видео запуска к Марсу первого зонда ОАЭ появилось в интернете
NASA показало, как заходит Солнце над другими планетами
Редкие серебристые облака над Землей сфотографировали из космоса
Над Австралией пролетел зеленый космический объект, напугавший жителей
Ученые заметили зеленое свечение в атмосфере Марса
Если на Землю прилетят инопланетяне. Ученые спрогнозировали реакцию людей
Астероид, относящийся к категории «потенциально опасных», приближается к Земле
Компания Илона Маска SpaceX запустила к МКС пилотируемый корабль
Популярные новости
Стали известны четыре города России, куда в&nbsp;сентябре возобновят авиарейсы из&nbsp;КР Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 134 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 43&nbsp;023 В КР выявили 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 023
Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о&nbsp;работе в&nbsp;стационаре Дворца спорта Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о работе в стационаре Дворца спорта
Не&nbsp;расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом Не расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом
Бизнес
Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от&nbsp;KICB! Мир безграничных возможностей: Visa Infinite от KICB!
Сколько накопил&nbsp;бы Гарри Поттер на&nbsp;депозите в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; за&nbsp;четыре года? Сколько накопил бы Гарри Поттер на депозите в «Бакай Банке» за четыре года?
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020 Мобильный оператор О! поддержал первый цифровой Workout Open Fest 2020
Закон о&nbsp;манипулировании информацией: разброса мнений нет Закон о манипулировании информацией: разброса мнений нет
24 августа, понедельник
23:19
Выборы-2020. Глава ЦИК отказалась комментировать ситуацию с партией «Кыргызстан» Выборы-2020. Глава ЦИК отказалась комментировать ситуац...
23:05
Разборки обезьяны и петуха попали на видео во Вьетнаме
23:00
Выборы-2020. Член ЦИК возмущается: нет данных, сколько партий сдали документы
22:35
«Барселона» может отпустить Месси до завершения контракта. За 700 миллионов евро
22:03
Астрономы обнаружили передвигающиеся по Млечному Пути загадочные планеты