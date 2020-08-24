Астрономы обнаружили передвигающиеся по Млечному Пути загадочные планеты

Ученые из Университета штата Огайо считают, что Млечный Путь заполнен планетами-изгоями, которые свободно передвигаются в космическом пространстве. Статья исследователей опубликована в журнале The Astronomical Journal, пишет lenta.ru.

Наличие загадочных планет, по мнению специалистов, способен определить будущий космический телескоп Nancy Grace Roman, который предназначен для изучения пока не ясных механизмов формирования таких небесных тел.

Запуск новой космической обсерватории запланирован на ближайшие пять лет. Поиск планет-изгоев будет осуществляться методом гравитационного микролинзирования. Подход основан на выявлении эффекта искривления и усиления света звезд из-за гравитационного поля оказывающихся на его пути объектов, включая планеты. Гравитационные микролинзы позволяют космическому телескопу обнаруживать трудно различимые небесные тела, находящиеся в тысячах световых лет от Земли, что недоступно для других методов.

Ученые оценили, что телескоп Nancy Grace Roman способен идентифицировать планеты-изгои, масса которых равна или превышает массу Марса.

Согласно гипотезе, планеты-изгои изначально формируются в газовых дисках молодых звезд, однако из-за гравитационного взаимодействия с другими планетами или проходящими поблизости звездами они оказываются выброшенными за пределы своих солнечных систем. Новый космический телескоп позволит узнать детали этого процесса.