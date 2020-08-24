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Общество

Цифра дня. 10 тысяч 293 сома — среднее пособие по беременности и родам в КР

В Кыргызстане за полгода количество получателей пособия по беременности и родам составило 15,7 тысячи человек. Об этом сообщили в Минтруда и соцразвития.

По его данным, средний размер пособия по беременности и родам составляет 10 тысяч 293 сома. На его выплату из республиканского бюджета за полгода выделено 162,2 миллиона сомов.

Напомним, пособие по беременности и родам могут получить женщины, работающие по найму, индивидуальными предпринимателями, являющиеся членами крестьянских, фермерских хозяйств, а также признанные в официальном порядке безработными. Неработающим лицам, которые не состоят на учете в службе занятости, пособие по беременности и родам не выплачивается.

Пособие выдается из расчета 126 календарных дней (70 до родов и 56 — после них) при нормальных родах, при осложнении и рождении двух и более детей — на 140 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163193/
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