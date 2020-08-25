В Бишкеке 25 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 13 часов 28 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 8;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Молдокулова), улицы Осмонкула, Джантошева, Куренкеева, Карадарьинская, БЧК, Суюнбаева, переулки Ясенский, Акбуринский, район Пионерского озера;

9.30-28.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ташрабат, Саадак, Тогузканат, Ашар Хантенир), улица Патриса Лумумбы, 78, 90;

10.00-17.00 — жилмассивы «Тунгуч», «44 га», «Рухий-Мурас», отрезки улиц Бухарской, Ереванской, Гражданской, Набережной;

11.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Арча-1).

У кого намечается той

Марат Джаанбаев

Родился 25 августа 1980 года. Почетный консул Чешской Республики в Кыргызстане.

Эсен Нурдинов

Родился 25 августа 1975 года в Ошской области. Заместитель председателя Социального фонда.

Памятные даты

Запатентован процесс консервации продуктов в жестяных банках

Фото из интернета

Метод консервации пищевых продуктов, запатентованный 25 августа 1810 года, перевернул мир.

В 1800 году Наполеон Бонапарт обещал награду в 12 тысяч франков тому, кто придумает способ долгого сохранения пищи, в чем особенно нуждалась армия. Эту премию получил в январе 1810-го Никола Аппер, предложивший помещать еду в стеклянные бутыли, запечатывать их и нагревать до 100°C.

А семь месяцев спустя Питер Дюран запатентовал этот метод в Англии, честно сообщив, что узнал о нем от друга, живущего по ту сторону Ла-Манша. Вместо бутылей Дюран стал использовать запаянные жестяные банки. В них он консервировал молоко, мясо и супы, а впоследствии овощи и даже готовые блюда.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Самансур Болекбаев

Фото open.kg. Самансур Болекбаев

Родился 25 августа 1918 года в селе Кызыл-Дыйкан. Прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, участник Великой Отечественной войны.

В начале творческого пути выступил как переводчик детской литературы («Гаврош» В.Гюго, «Пакет» Л.Пантелеева). Благодаря переводам писателя стали достоянием кыргызского читателя «Отверженные» В.Гюго, «Дон Кихот» Сервантеса, «Похождения бравого солдата Швейка» Я.Гашека, «Репортаж с петлей на шее» Ю.Фучика, «Сказки» Дж.Родари, а также произведения советских писателей А.Гайдара, А.Рыбакова, В.Василевской, В.Осеевой и других.

Его перу принадлежит ряд оригинальных произведений в жанре сатиры. Автор нескольких сборников повестей и рассказов, интермедий, фельетонов, которые издавались и на русском языке. Наиболее крупным произведением на русском языке явился роман-трилогия «Жизнь на волоске», выпущенный в 1984 году.

Умер 6 апреля 1984 года.

Родился архитектор Геннадий Кутателадзе

Фото из интернета. Геннадий Кутателадзе

Родился 25 августа 1931 года в городе Маргелане Республики Узбекистан.

Заслуженный архитектор КР Геннадий Кутателадзе за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них — здания музея М.В.Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект».

К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова).

Более 10 лет Геннадий Кутателадзе посвятил крупной комплексной работе — проекту детальной планировки центра Фрунзе. Он возглавлял градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы.

Умер 30 марта 2015 года.

Родился профессор Валерий Живоглядов

Фото cemz.krsu.edu.kg. Валерий Живоглядов

Родился 25 августа 1938 года в Кара-Балте Чуйской области. Академик НАН КР, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.

Он внес большой вклад в информационную технологию и систему управления, теорию дуального управления и идентификации систем, многокритериальную оптимизацию и адаптацию систем, электронный менеджмент знаний, компьютерные системы управления технологическими процессами и производством.

Валерий Живоглядов — один из первых, кто в 1960-е годы начал в Советском Союзе теоретические исследования автоматических систем с накоплением информации и дуальными свойствами.

За заслуги перед народом и государством награжден орденом Кыргызской Республики «Данакер», медалью Кыргызской Республики «Данк», медалями СССР (1970, 1988).

Автор и соавтор 10 книг, 5 изобретений и свыше 290 журнальных статей и публикаций в трудах международных конференций и конгрессов. Руководил подготовкой 22 кандидатов наук и 3 докторов наук и большого числа инженеров, бакалавров и магистров.

Валерий Живоглядов до последних дней занимался наукой, работал в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Родился врач Валерий Ким

Фото из интернета. Врач Валерий Ким

Родился 25 августа 1943 года.

Валерий Ким окончил медицинский институт в 1967 году. Уже через два года работал заведующим отделением анестезиологии и реанимации во втором родильном доме города Фрунзе.

Он был главврачом родильного дома № 1 и в течение 27 лет внедрял методики, способствующие сокращению материнской смертности в Кыргызстане.

За большие заслуги в организации медицинской помощи роженицам и значительный вклад в науку указом президента ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики».

Умер 28 февраля 2012 года. 24 сентября 2012-го ему посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Бишкека».

Умер художник Георгий Белкин

Фото из интернета. Георгий Белкин

Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

В Русский драматический театр имени Н.Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году, после окончания художественного училища, стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником.

За 35 лет своей работы Георгий Белкин создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей.

Его работы можно увидеть в музее изобразительных искусств Гапара Айтиева, в частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана.

В 2006 году Георгий Белкин переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.

Умер 25 августа 2016-го

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