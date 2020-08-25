В Бишкеке 25 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 13 часов 28 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 8;
- 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Молдокулова), улицы Осмонкула, Джантошева, Куренкеева, Карадарьинская, БЧК, Суюнбаева, переулки Ясенский, Акбуринский, район Пионерского озера;
- 9.30-28.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ташрабат, Саадак, Тогузканат, Ашар Хантенир), улица Патриса Лумумбы, 78, 90;
- 10.00-17.00 — жилмассивы «Тунгуч», «44 га», «Рухий-Мурас», отрезки улиц Бухарской, Ереванской, Гражданской, Набережной;
- 11.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Арча-1).
У кого намечается той
Марат Джаанбаев
Родился 25 августа 1980 года. Почетный консул Чешской Республики в Кыргызстане.
Эсен Нурдинов
Родился 25 августа 1975 года в Ошской области. Заместитель председателя Социального фонда.
Памятные даты
Запатентован процесс консервации продуктов в жестяных банках
Метод консервации пищевых продуктов, запатентованный 25 августа 1810 года, перевернул мир.
В 1800 году Наполеон Бонапарт обещал награду в 12 тысяч франков тому, кто придумает способ долгого сохранения пищи, в чем особенно нуждалась армия. Эту премию получил в январе 1810-го Никола Аппер, предложивший помещать еду в стеклянные бутыли, запечатывать их и нагревать до 100°C.
А семь месяцев спустя Питер Дюран запатентовал этот метод в Англии, честно сообщив, что узнал о нем от друга, живущего по ту сторону Ла-Манша. Вместо бутылей Дюран стал использовать запаянные жестяные банки. В них он консервировал молоко, мясо и супы, а впоследствии овощи и даже готовые блюда.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Самансур Болекбаев
Родился 25 августа 1918 года в селе Кызыл-Дыйкан. Прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, участник Великой Отечественной войны.
В начале творческого пути выступил как переводчик детской литературы («Гаврош» В.Гюго, «Пакет» Л.Пантелеева). Благодаря переводам писателя стали достоянием кыргызского читателя «Отверженные» В.Гюго, «Дон Кихот» Сервантеса, «Похождения бравого солдата Швейка» Я.Гашека, «Репортаж с петлей на шее» Ю.Фучика, «Сказки» Дж.Родари, а также произведения советских писателей А.Гайдара, А.Рыбакова, В.Василевской, В.Осеевой и других.
Его перу принадлежит ряд оригинальных произведений в жанре сатиры. Автор нескольких сборников повестей и рассказов, интермедий, фельетонов, которые издавались и на русском языке. Наиболее крупным произведением на русском языке явился роман-трилогия «Жизнь на волоске», выпущенный в 1984 году.
Умер 6 апреля 1984 года.
Родился архитектор Геннадий Кутателадзе
Родился 25 августа 1931 года в городе Маргелане Республики Узбекистан.
Заслуженный архитектор КР Геннадий Кутателадзе за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них — здания музея М.В.Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект».
К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова).
Более 10 лет Геннадий Кутателадзе посвятил крупной комплексной работе — проекту детальной планировки центра Фрунзе. Он возглавлял градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы.
Умер 30 марта 2015 года.
Родился профессор Валерий Живоглядов
Родился 25 августа 1938 года в Кара-Балте Чуйской области. Академик НАН КР, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.
Он внес большой вклад в информационную технологию и систему управления, теорию дуального управления и идентификации систем, многокритериальную оптимизацию и адаптацию систем, электронный менеджмент знаний, компьютерные системы управления технологическими процессами и производством.
Валерий Живоглядов — один из первых, кто в 1960-е годы начал в Советском Союзе теоретические исследования автоматических систем с накоплением информации и дуальными свойствами.
За заслуги перед народом и государством награжден орденом Кыргызской Республики «Данакер», медалью Кыргызской Республики «Данк», медалями СССР (1970, 1988).
Автор и соавтор 10 книг, 5 изобретений и свыше 290 журнальных статей и публикаций в трудах международных конференций и конгрессов. Руководил подготовкой 22 кандидатов наук и 3 докторов наук и большого числа инженеров, бакалавров и магистров.
Валерий Живоглядов до последних дней занимался наукой, работал в Кыргызско-Российском Славянском университете.
Родился врач Валерий Ким
Родился 25 августа 1943 года.
Валерий Ким окончил медицинский институт в 1967 году. Уже через два года работал заведующим отделением анестезиологии и реанимации во втором родильном доме города Фрунзе.
Он был главврачом родильного дома № 1 и в течение 27 лет внедрял методики, способствующие сокращению материнской смертности в Кыргызстане.
За большие заслуги в организации медицинской помощи роженицам и значительный вклад в науку указом президента ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики».
Умер 28 февраля 2012 года. 24 сентября 2012-го ему посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Бишкека».
Умер художник Георгий Белкин
Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.
В Русский драматический театр имени Н.Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году, после окончания художественного училища, стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником.
За 35 лет своей работы Георгий Белкин создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей.
Его работы можно увидеть в музее изобразительных искусств Гапара Айтиева, в частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана.
В 2006 году Георгий Белкин переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.
Умер 25 августа 2016-го
Куда сходить
Культура
- онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на благотворительную выставку-продажу. Подробнее
Спорт
- футбол, Кыргызская премьер-лига, седьмой тур.