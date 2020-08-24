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Общество

Пересадка волос? В соцсетях обсуждают новую прическу депутата Таабалды Тиллаева

В соцсетях обсуждают новую прическу депутата Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Таабалды Тиллаева.

Пользователи предполагают, что он сделал операцию по пересадке волос.

Как отмечается, в 2015 году, когда он избрался депутатом шестого созыва Жогорку Кенеша, на его голове были залысины. Однако сегодня прическа Тиллаева изменилась — шевелюра стала заметно гуще.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Депутат Таабалды Тиллаев до и после пересадки волос

Сам депутат пока недоступен для комментариев.

Отметим, на выборы-2020 Таабалды Тиллаев идет с партией «Мекеним Кыргызстан». Он числится 11-м в списке кандидатов в депутаты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163176/
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