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Общество

Я еще министр. Улукбек Кочкоров о своем решении провести пресс-конференцию

«Цель проведения пресс-конференции — отчитаться перед людьми, с которыми я начал встречаться с первых дней работы министром», — отметил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

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Он отметил, что будет баллотироваться на выборах и написал заявление об увольнении.

«До сих пор нет распоряжения о моем увольнении, жду решения главы кабмина. До 18.00 сегодняшнего дня я еще министр. И просто так уйти не могу, выполняю свои обязанности», — сказал он.

Улукбек Кочкоров отметил, что пресс-конференция не связана с его будущими планами. «Сегодня премьер-министр подписал два постановления, касающиеся выплат государственных пособий и компенсации за санитарно-курортное лечение ЛОВЗ», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163173/
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