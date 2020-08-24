Я еще министр. Улукбек Кочкоров о своем решении провести пресс-конференцию

«Цель проведения пресс-конференции — отчитаться перед людьми, с которыми я начал встречаться с первых дней работы министром», — отметил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

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Он отметил, что будет баллотироваться на выборах и написал заявление об увольнении.

«До сих пор нет распоряжения о моем увольнении, жду решения главы кабмина. До 18.00 сегодняшнего дня я еще министр. И просто так уйти не могу, выполняю свои обязанности», — сказал он.

Улукбек Кочкоров отметил, что пресс-конференция не связана с его будущими планами. «Сегодня премьер-министр подписал два постановления, касающиеся выплат государственных пособий и компенсации за санитарно-курортное лечение ЛОВЗ», — отметил он.