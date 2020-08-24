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Общество

25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 8;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Молдокулова), улицы Осмонкула, Джантошева, Куренкеева, Карадарьинская, БЧК, Суюнбаева, переулки Ясенский, Акбуринский, район Пионерского озера;
  • 9.30-28.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ташрабат, Саадак, Тогузканат, Ашар Хантенир), улица Патриса Лумумбы, 78, 90;
  • 10.00-17.00 — жилмассивы «Тунгуч», «44 га», «Рухий-Мурас», отрезки улиц Бухарской, Ереванской, Гражданской, Набережной;
  • 11.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Арча-1).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, «Городок энергетиков», 13, улицы Мамыркалиева, Северная), Аламедин (улицы Токтогул, Фрунзенская, Долон), Карла Маркса (МТФ), Кашка-Суу (улицы Эркин, Достук, Медерова), Нижняя Ала-Арча (улицы Короткая, Чагая, Западная, Коллекторная), Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Контур, Кондучалова, Карабаева, Бектоо), Гроздь (улицы Верхний Ат-Башы, Мелиораторов), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Суюмбаева, Эшмамбет у А., Раимбекова, переулок Молодежный);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Шопоков (улицы Лермонтова, Ала-Арчинская, Победы, Некрасова, Ново-Аларчинская, Дзержинского), села Студенческое (улица Комсомольская, переулок Южный), Сокулук (улицы Зеленая, Новая, Фрунзе, Белинского, Алма-Атинская), Кызыл-Туу (улицы Билалы, Жылжымышева, Ибраимова, Абакира), Новое (улицы Мичурина, Калинина), поселок Южный (улицы Юбилейная, Комарова);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Садовое (улица Степная), Сретенка (МТМ, мельница), Александровка (улицы Фрунзе, Масанчина), Беловодское (улица Колхозная);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Буденовка, Кызыл-Дыйкан, дачи «Спутник», поселение «Михей»;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская), Чалдыбар (улицы Советская, Чапаева);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Кирпичная, Ленина, Алма-Атинская, Фрунзе, Линейная, Садовая, Логвиненко, Строительная, Мира, Мичурина, Крупская, Белинского), Дружба (улицы Карла Маркса), Туз (улица Тентишева), Ленинское;

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Чуй (улицы Гагарина, Покровская, Новая, Береговая), Кош-Коргон, Жаны-Чек, Восточное, Кара-Добо, Искра, Садовое, Жаны-Турмуш, Сайлык, карьер.
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — села Зарбалик, Мамажан, Большевик, сельские управы Кыргы-Ата, Кенеш, Зулпуев, Исанов, Кок-Бел, Папан, Керме-Тоо, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Капчыгай, Алайку, Алай, город Ош (улицы Абдыразакова, Ташкентская, Исанова, Иминова, Суюнбаева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163172/
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