В парке «Адинай» прошел фестиваль уличной гимнастики онлайн

В парке «Адинай» прошел фестиваль уличной гимнастики Workout Open Fest 2020. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие 16 молодых спортсменов со всего Кыргызстана, дистанционно подключились лидеры Workout-культуры из Армении, Украины, Казахстана и Чили.

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«На фестивале были соблюдены все санитарные правила: атлеты обрабатывали руки перед каждым выходом, зрители и судьи строго соблюдали дистанцию», — отметили в муниципалитете.

Судили спортсменов главный тренер по Street Workout Багаутдин Талканов, старший тренер Эмир Мырзабеков и тренер Айсулуу Исаева.

Победителями стали: Владислав Тимошенко, Нуртилек Калыев, Тыныстан Жыргалбеков.

Workout Open Fest 2020 был организован мэрией города Бишкек, федерацией Street Workout в КР.