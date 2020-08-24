В Бишкеке митингуют заемщики: требуют отсрочки выплаты по кредитам

В Бишкеке около Дома ООН проходит митинг. На акцию протеста вышли заемщики банков.

Участники акции протеста требуют не начислять процентные ставки по кредитам, которые были взяты во время пандемии коронавируса. Митингующие выступили с обращением к властям.

«Ранее мы обращались в Совет безопасности с просьбой отсрочить выплату кредитов и процентных ставок на полгода. В ответе указывается, что уже приняты соответствующие меры. Под обращением подписались около 200 человек. Однако никаких послаблений нет. Мы требуем продлить срок выплаты кредита до 1 января 2021 года. Мы вынуждены подать в суд на микрофинансовые компании и коммерческие банки. В случае, если права людей будут нарушены, потребуем отставки главы Верховного суда», — указывается в обращении.