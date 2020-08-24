Для учителей проводят семинары по онлайн-обучению

В Кыргызстане начались дистанционные тренинги для учителей школ и педагогов вузов по онлайн-обучению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, вебинары проводятся совместно с «Онлайн-университетом».

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Педагогам расскажут о разных программах онлайн-обучения, об их особенностях и функциях. «Также участников обучат, как самостоятельно подготовить и записать видеоуроки и разместить их на онлайн-ресурсах, правильно организовать онлайн-уроки и экзамены, расскажут, как эффективно провести презентацию, чтобы сделать уроки запоминающимися и интересными», — отметили в ведомстве.

Тренинги проводятся на кыргызском языке.

Напомним, из-за пандемии коронавируса обучение в традиционном формате начнут только учащиеся 1-х классов.