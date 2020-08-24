В Кыргызстане еще у девяти медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали девять случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке зарегистрирован 1 случай, в Джалал-Абадской области — 6, в Баткенской — 2.

Выписавшихся из стационаров и домашней самоизоляции медработников нет.

Всего за весь период коронавирус зарегистрировали у 3 тысяч 101 медика, выздоровели — 2 тысячи 385 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.