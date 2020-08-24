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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 103 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 126

В Кыргызстане выявили еще 103 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что в Бишкеке выявлено 27 случаев, в Оше — 1, Ошской области — 8, Чуйской — 8,  Иссык-Кульской — 8, Баткенской — 19, Джалал-Абадской — 29, Нарынской — 3.

Всего за весь период зарегистрировали 43 тысячи 126 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163140/
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