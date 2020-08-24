В Кыргызстане выявили еще 103 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что в Бишкеке выявлено 27 случаев, в Оше — 1, Ошской области — 8, Чуйской — 8, Иссык-Кульской — 8, Баткенской — 19, Джалал-Абадской — 29, Нарынской — 3.

Всего за весь период зарегистрировали 43 тысячи 126 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.