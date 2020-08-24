В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 218 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке вылечились 107 человек, в Оше — 17, Чуйской области — 7, Ошской — 25, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 21, Баткенской — 19.

Всего за весь период зарегистрировали 36 тысяч 615 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.