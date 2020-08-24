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Общество

Узбекистанский журналист не отзывал свое заявление о статусе беженца

Узбекистанский журналист Бобомурод Абдуллаев не отзывал заявление о статусе беженца. Об этом 24.kg сообщила одна из его адвокатов Наталья Котик.

По ее словам, юристы обсуждают, следует ли подать еще одну жалобу на ГКНБ в Генпрокуратуру. Первую в ГП проигнорировали. «Мы будем жаловаться, потому что ГКНБ нарушил ряд статей УПК. Нас не пускали к нашему подзащитному, а потом и вовсе его депортировали, не имея на то законных оснований», — отметила Наталья Котик.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения он не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Его задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163137/
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