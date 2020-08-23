В Кыргызстане еще у шести медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали шесть случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщает республиканский штаб.

В Бишкеке выявлено три новых случая, в Баткенской — один, в Джалал-Абадской — два.

За сутки выписан из стационара с выздоровлением один медицинский работник. Из домашней самоизоляции выписанных нет.