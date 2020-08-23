В Кыргызстане еще у шести медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали шесть случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщает республиканский штаб.
В Бишкеке выявлено три новых случая, в Баткенской — один, в Джалал-Абадской — два.
За сутки выписан из стационара с выздоровлением один медицинский работник. Из домашней самоизоляции выписанных нет.
Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 92 случая, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2 тысячи 385.