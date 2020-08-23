В Кыргызстане выявили еще 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что в Бишкеке выявлено 33 случая, в Оше — 3, Ошской области — 21, Чуйской — 12, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 16, Баткенской — 9, Джалал-Абадской — 27, Нарынской — 8.

Всего за весь период зарегистрировали 43 тысячи 23 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.