В Кыргызстане выявили еще 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.
Уточняется, что в Бишкеке выявлено 33 случая, в Оше — 3, Ошской области — 21, Чуйской — 12, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 16, Баткенской — 9, Джалал-Абадской — 27, Нарынской — 8.
Всего за весь период зарегистрировали 43 тысячи 23 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.