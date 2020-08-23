В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 341 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии за сутки выздоровел 341 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

В Бишкеке из стационаров выписались 120 человек, в Оше — 42, Чуйской области — 24, Ошской — 26, Таласской — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 64, Баткенской — 29.

Всего за весь период зарегистрировали 36 тысяч 397 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.