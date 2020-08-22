11:44
USD 77.95
EUR 92.07
RUB 1.05
Общество

Адвокаты узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева упрекают ГКНБ во лжи

Адвокаты узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева упрекают ГКНБ во лжи.

Как сообщила 24.kg одна из юристов, защищающих репортера, Наталья Котик, она только что была в ведомстве, к доверителю ее не пустили, сославшись на карантин.

Адвоката заверили, что Бобомурод Абдуллаев находится в СИЗО ГКНБ КР.

«Но СМИ пишут со ссылкой на ГКНБ, что он передан узбекистанской стороне. Получается, мне солгали. Его не имели права передавать, поскольку он направил заявление на предоставление статуса беженца, и до получения ответа ни о какой депортации не может идти и речи», — пояснила Наталья Котик.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения он не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Его задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163089/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Журналист Бобомурод Абдуллаев передан узбекистанской стороне
Адвокаты журналиста из Узбекистана так и не встретились со своим подзащитным
CPJ призывает освободить узбекистанского журналиста Бобомурода Абдуллаева
Адвокатов не пускают в СИЗО к арестованному журналисту из Узбекистана
Журналиста из Узбекистана не депортируют. Юрист объясняет почему
Журналист из Узбекистана арестован на время следствия решением суда
Журналиста из Узбекистана заключили под стражу в СИЗО ГКНБ
Журналист из Узбекистана рассказал, за что его задержали в Бишкеке
Задержание Бобомурода Абдуллаева. Вопрос об экстрадиции решит Генпрокуратура
Задержание узбекистанца Бобомурода Абдуллаева: комментарий пресс-центра ГКНБ
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Стали известны четыре города России, куда в&nbsp;сентябре возобновят авиарейсы из&nbsp;КР Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
Возврат обычного режима обучения в&nbsp;школе: за&nbsp;и&nbsp;против Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Выборы-2020. Партия &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; сформировала список кандидатов Выборы-2020. Партия «Мекеним Кыргызстан» сформировала список кандидатов
Бизнес
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
22 августа, суббота
11:43
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 22,8 миллиона человек Число зараженных коронавирусом в мире превысило 22,8 ми...
11:28
Адвокаты узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева упрекают ГКНБ во лжи
11:25
Кабмин обещает нам заботу и социальную стабильность: разработали план действий
11:11
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончавшихся нет
11:06
В Кыргызстане еще у 13 медиков выявили коронавирус