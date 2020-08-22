Адвокаты узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева упрекают ГКНБ во лжи.

Как сообщила 24.kg одна из юристов, защищающих репортера, Наталья Котик, она только что была в ведомстве, к доверителю ее не пустили, сославшись на карантин.

Адвоката заверили, что Бобомурод Абдуллаев находится в СИЗО ГКНБ КР.

«Но СМИ пишут со ссылкой на ГКНБ, что он передан узбекистанской стороне. Получается, мне солгали. Его не имели права передавать, поскольку он направил заявление на предоставление статуса беженца, и до получения ответа ни о какой депортации не может идти и речи», — пояснила Наталья Котик.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения он не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Его задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.