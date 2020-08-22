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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане еще у 13 медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали 13 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

В Бишкеке выявлено два новых случая, в Оше — один, в Чуйской области — один, в Баткенской — пять, в Джалал-Абадской — четыре.

За сутки выписан из стационара с выздоровлением один медицинский работник. Из домашней самоизоляции выписанных нет.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 86 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2 тысячи 384.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163087/
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