В Кыргызстане еще у 13 медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали 13 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

В Бишкеке выявлено два новых случая, в Оше — один, в Чуйской области — один, в Баткенской — пять, в Джалал-Абадской — четыре.



За сутки выписан из стационара с выздоровлением один медицинский работник. Из домашней самоизоляции выписанных нет.



Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 86 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2 тысячи 384.