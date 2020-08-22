В Кыргызстане выявили еще 186 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что в Бишкеке выявлен 51 случай, в Оше — 3, Ошской области — 25, Чуйской — 12, Таласской — 8, Иссык-Кульской — 35, Баткенской — 16, Джалал-Абадской — 36, Нарынской — новые случаи не зарегистрированы.

Всего за весь период зарегистрировали 42 тысячи 889 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.