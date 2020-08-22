В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 225 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии за сутки выздоровели 225 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

В Бишкеке из стационаров выписались 75 человек, в Оше — 19, Чуйской области — 7, Ошской — 45, Таласской — 3, Нарынской — 10, Иссык-Кульской —32, Джалал-Абадской — 25, Баткенской —9 .

Всего за весь период зарегистрировали 36 тысяч 56 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.