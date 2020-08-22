Как онлайн оплатить налоги на транспорт, жилье и землю, рассказали в ГНС

В Государственной налоговой службе рассказали о способах уплаты налога на транспорт, недвижимое имущество и землю.

Как сообщает пресс-служба ГНС, налоги можно оплатить без посещения налогового органа, используя онлайн-способы. Это кассы любого банковского учреждения, почтовые отделения связи, платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

«При уплате налога необходимо ввести соответствующие реквизиты. Для налога на транспорт указать район или город регистрации имущества, ИНН владельца, государственный номер транспорта и сумму налога, для налога на жилье и земельного налога — район, город или айыльный аймак нахождения имущества, ИНН владельца и сумму налога», — уточняют в ГНС.

Напомним, что до 1 сентября 2020 года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября — налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

Самостоятельно рассчитать сумму налога можно на сайте www.sti.gov.kg, воспользовавшись электронным калькулятором (Электронные сервисы — Электронные помощники и калькуляторы).

Подробную информацию можно получить по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.