08:41
USD 77.95
EUR 92.07
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане к 1 сентября планируют завершить строительство 11 школ

В Кыргызстане к 1 сентября планируют завершить строительство 11 школ. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

  • в Чуйской области закончат строить одну школу;
  • в Баткенской области — один учебный корпус;
  • в Джалал-Абадской области — одну школу;
  • в Ошской области — шесть школ и два учебных корпуса;
  • в Таласской области — одну школу и один учебный корпус.

На строительство учебных заведений из республиканского бюджета выделили 44 миллиона 900 тысяч сомов. Школы оснастят всем необходимым интерактивным оборудованием для предметных классов и мебелью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163063/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Дети села Кенеш учились в школе из контейнеров. Президенту показали новую
В Бишкеке завершают строительство пристройки к школе № 19
Когда на тебя смотрит голодный ребенок, а его нечем накормить. Четыре истории
Учебный год в школах, скорее всего, начнется дистанционно
В Кыргызстане за сутки скончались директора двух школ
Около 7 тысяч мест для обсервации подготовили в учебных заведениях Кыргызстана
В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «Примите моего ребенка в школу»
Мешают проходу. На улице Шопокова в Бишкеке загородили тротуар
В Бишкеке среди учеников школ прошел конкурс научных проектов
Арабский фонд подарил школам Кыргызстана 200 ноутбуков
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Стали известны четыре города России, куда в&nbsp;сентябре возобновят авиарейсы из&nbsp;КР Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
Возврат обычного режима обучения в&nbsp;школе: за&nbsp;и&nbsp;против Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Выборы-2020. Партия &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; сформировала список кандидатов Выборы-2020. Партия «Мекеним Кыргызстан» сформировала список кандидатов
Бизнес
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
22 августа, суббота
08:37
На улице Кайназаровой просят отремонтировать люки. Из-за них разрушается дорога На улице Кайназаровой просят отремонтировать люки. Из-з...
08:09
В Кыргызстане к 1 сентября планируют завершить строительство 11 школ
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 августа, пятница
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:45
Остаемся без шампанского. Во Франции из-за коронавируса уничтожат виноград
22:16
Кыргызстанцы вошли в список волонтеров евразийского форума
21:51
В город Ош из Москвы вернулся 191 кыргызстанец
21:26
Анимационный фильм Эмиля Гузаировa отмечен на кинофестивале в Великобритании