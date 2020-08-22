В Кыргызстане к 1 сентября планируют завершить строительство 11 школ. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.
- в Чуйской области закончат строить одну школу;
- в Баткенской области — один учебный корпус;
- в Джалал-Абадской области — одну школу;
- в Ошской области — шесть школ и два учебных корпуса;
- в Таласской области — одну школу и один учебный корпус.
На строительство учебных заведений из республиканского бюджета выделили 44 миллиона 900 тысяч сомов. Школы оснастят всем необходимым интерактивным оборудованием для предметных классов и мебелью.