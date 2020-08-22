В Кыргызстане к 1 сентября планируют завершить строительство 11 школ. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

в Чуйской области закончат строить одну школу;

в Баткенской области — один учебный корпус;

в Джалал-Абадской области — одну школу;

в Ошской области — шесть школ и два учебных корпуса;

в Таласской области — одну школу и один учебный корпус.

На строительство учебных заведений из республиканского бюджета выделили 44 миллиона 900 тысяч сомов. Школы оснастят всем необходимым интерактивным оборудованием для предметных классов и мебелью.