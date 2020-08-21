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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На Иссык-Куль отправили еще 270 медиков, которые работали в красных зонах

На недельный отдых на Иссык-Куль отправили еще 270 медицинских работников. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

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По его данным, это специалисты, внесшие свой вклад в борьбу с COVID-19 в организациях здравоохранения Бишкека, Таласской и Нарынской областей.

«Всех медицинских сотрудников, которые работали в красных зонах, при поддержке правительства отправляем на Иссык-Куль. Более 2 тысяч медиков получат возможность укрепить свое здоровье», — сказал эксперт центра развития здравоохранения Замирбек Акаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163060/
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