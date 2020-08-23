24 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкеке Бишкеке

9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 7;

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

9.00-18.00 — микрорайон «Джал», улицы Эгинчиев, Буурдинская, Букинская, Ала-Темировская, Талды-Суйская;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садырбаева, Минкуш, Садыбакасова, Шербет, Кара-Кужур, Аилчиева, Бердибаева, Термечикова, Шералиева), улица Патриса Лумумбы, 82, 80;

12.00-14.00 — жилмассив «Ак-Орго»;

10.00-12.00 — отрезки улиц Белгородской, Мессароша, Осмонова, Адышева, Каховской, Учтерекской, Алыкулова, Астраханской, Киевской, Тимирязева. 2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Раимбекова, Ала-Арчинская, Суюмбаева, Эшмамбет у А., переулок Молодежный), Кашка-Суу (улицы Достук, Медерова, Эркин), Нижняя Ала-Арча (улицы Короткая, Коллектроная, Западная), Карла Маркса (МТФ), Гроздь (улицы Грозденская, Садовая, Мелиораторов, Верхняя Ат-Баши), Пятилетка, жилмассив «Кырман» (улицы Бейшеналиева, Нуртамчы, Манжыл-ата, Омурбек, 44Га); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова) Кызыл-Туу (улицы Шаршенбай, Кенжебека);

9.00-18.00 — город Шопоков (улицы Лермонтова, Ала-Арчинская, Победы, Некрасова, Ново-Аларчинская), села Манас (улица Проектируемая), Сокулук (улицы Новая, Фрунзе), Кызыл-Туу (улицы Кулова, Абакира), Новое (улицы Калинина, Мичурина); Московский РЭС 8.00-17.00 — села Крупское (улица Мичурина), Сретенка (улицы Ленина, Восточная) Садовая (улицы Степная, Кыргызская, Токтогула, Кошевого, Ситникова, Ленина, Калинина, Луговая) Александровка (от улицы Колхозная до улицы Крупская), Томон-Суу, Ак-Башат, Бала-Айылчы, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык; Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Степное, Кызыл-Дыйкан, Сары-Булак (улица Ленина); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Алишер Навои), Панфиловка (улица Ташкентская), Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Фрунзе, Алма-Атинская, Ленина, Линейная), Дружба, Жерказар; Чуйский РЭС 9.00-16.00 — села Чуй (улицы Гагарина, Покровская), Кошой (улица Комсомольская), Жаны-Чек, Восточное, Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Садовое, Жаны-Турмуш, Сайлык, карьер.

3 Ошская область Ошская область