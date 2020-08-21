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Общество

В Аламединском районе ликвидировали точки стихийной торговли

В Аламединском районе Бишкека ликвидировали восемь точек стихийной торговли. Об этом сообщили в УОБДД Чуйской области.

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По его данным, с 17 по 21 августа на территории района провели рейд под кодовым названием «Торговля».

«Рейд провели в связи с тем, что в последнее время на территории Аламединского района стало много точек стихийной торговли сельскохозяйственной продукцией, углем, ГСМ. Они располагаются на проезжей части объездной дороги и создают угрозу безопасности дорожного движения», — проинформировали в ведомстве.

Инспекторы УОБДД составили протоколы на 30 тысяч сомов. Владельцам незаконных торговых точек выдали 12 предписаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163056/
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В Аламединском районе ликвидировали точки стихийной торговли