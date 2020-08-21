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Общество

Кыргызстанцы вошли в список волонтеров евразийского форума

Кыргызстанцы вошли в список волонтеров международного форума «Евразия Global». Об этом сообщил Telegram-канал Азия в Центре.

По его данным, мероприятие начнется 2 сентября в Оренбурге (Россия). Как отметили в Росмолодежи, всего поступило около 1,2 тысячи заявок на участие от российских активистов, еще 100 — от граждан России, находящихся за рубежом.

«Почти 1 тысяча заявок на участие в волонтерском корпусе поступило из Алжира, Турции, Канады, Латвии, Филиппин, Ирана, Афганистана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Эстонии, Казахстана, Испании, Германии, Венгрии, Бангладеш, Танзании, Украины и Таджикистана. Итоги будут подведены в конце августа, после чего добровольцы пройдут недельное обучение», — отмечается в сообщении канала.

Первый форум «Евразия Global» проходил в 2016 году и был организован администрацией Оренбурга при содействии президента России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163027/
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