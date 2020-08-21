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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Онлайн-обучение в частных школах приведет к увольнениям

Онлайн-обучение в частных школах приведет к сокращению кадров. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила представитель кыргызско-японской школы «Тенсай» Жибек Шарапова.

Она отметила, что частные школы продолжают оплачивать арендную плату, коммунальные и другие платежи в полном объеме.

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«С марта мы несем колоссальные убытки. Переход на онлайн-обучение влечет за собой большое сокращение кадров как из педагогического сектора, так и из хозяйственного. А многие педагоги, наши работники, являются кормильцами семей», — отметила Жибек Шарапова.

Эксперт, представитель Ассоциации «Союз образовательных учреждений» Мээрим Осмоналиева добавила, что в Кыргызстане работает 114 частных общеобразовательных учреждений. «Ежемесячно они выплачивают более 70 миллионов сомов соцначислений, 26 миллионов сомов налогов. В нашем секторе работает более 10 тысяч человек, многие могут потерять работу. В этом случае увеличится бремя на бюджет, им придется платить пособия, оказывать помощь», — отметила она.

Представители частных школ просят разрешить им преподавать в традиционном формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163021/
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