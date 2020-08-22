10:13
USD 77.95
EUR 92.07
RUB 1.05
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым было 22 августа 2012 года

Самым жарким в Бишкеке было 22 августа 2012 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +39,7 градуса. Это абсолютный максимум температуры в августе за все время наблюдений.

Самым холодным 22 августа было в 1978 году, когда температура составила +6,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет +23,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 1984 года, когда средняя температура составила +25,9 градуса.

Самым холодным — август 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила +20,2 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 22 августа ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +13-15 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +30-32 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163018/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым было 16 августа 1975 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 15 августа 2012 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 9 августа 1968 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 8 августа 1944 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 2 августа 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 1 августа 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 31 июля 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 26 июля 2017 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 25 июля 2017 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 19 июля 2019 года
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Стали известны четыре города России, куда в&nbsp;сентябре возобновят авиарейсы из&nbsp;КР Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
Возврат обычного режима обучения в&nbsp;школе: за&nbsp;и&nbsp;против Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Выборы-2020. Партия &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; сформировала список кандидатов Выборы-2020. Партия «Мекеним Кыргызстан» сформировала список кандидатов
Бизнес
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
22 августа, суббота
10:12
Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу вышел из колонии Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу вышел из колонии
10:09
Журналист Бобомурод Абдуллаев передан узбекистанской стороне
10:00
Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о работе в стационаре Дворца спорта
09:48
Семьям только двух умерших от COVID-19 медиков выплатят по 1 миллиону сомов
09:20
Суд отказал вдове Азимжана Аскарова в правопреемственности по иску к кабмину