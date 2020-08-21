Минздрав призывает граждан соблюдать условия хранения лекарств от COVID-19

Препараты гепаринового ряда необходимо хранить, соблюдая определенные условия. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в июле во время пика заболеваемости многие запаслись определенными лекарствами, но условия хранения в домашних условиях не соблюдают.

Ненадлежащее хранение лекарственных средств в домашних условиях может привести к изменению состава препарата, при его использовании может оказаться неэффективным и нанести вред здоровью. Нурболот Усенбаев

«У некоторых лекарств ограниченный срок годности. Есть определенные условия хранения препаратов гепаринового ряда — темное помещение и температурный режим. Мы призываем граждан проконсультироваться с врачом и внимательно ознакомиться с инструкцией прежде, чем их покупать. В противном случае можно получить осложнения», — сказал Нурболот Усенбаев.

Замминистра призвал не приобретать лекарства из аптечной сети в большом количестве в ожидании второй волны коронавирусной инфекции и пневмонии.