Число зараженных коронавирусом в мире превысило 22,6 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 281 тысячу 398. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 22 миллиона 609 тысяч 467 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 573 тысячи 743), Бразилии (3 миллиона 501 тысяча 975), Индии (2 миллиона 836 тысяч 925), России (939 тысяч 833), Южной Африке (599 тысяч 940), Перу (558 тысяч 420), Мексике (543 тысячи 806), Колумбии (513 тысяч 719) и Чили (391 тысяча 849).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 14,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 218 тысяч 98 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 792 тысяч 708. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 405 человек. В том числе в США скончались 174 тысячи 248 человек, Бразилии — 112 тысяч 304, Мексике — 59 тысяч 106, Индии — 53 тысячи 866 и Великобритании — 41 тысяча 489.

В Кыргызстане зарегистрировали 42 тысячи 507 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 104 тысячи 71, Узбекистане — 37 тысяч 547, Таджикистане — 8 тысяч 203.