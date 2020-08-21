12:52
USD 77.74
EUR 92.02
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 22,6 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 281 тысячу 398. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 22 миллиона 609 тысяч 467 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 573 тысячи 743), Бразилии (3 миллиона 501 тысяча 975), Индии (2 миллиона 836 тысяч 925), России (939 тысяч 833), Южной Африке (599 тысяч 940), Перу (558 тысяч 420), Мексике (543 тысячи 806), Колумбии (513 тысяч 719) и Чили (391 тысяча 849).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 14,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 218 тысяч 98 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 792 тысяч 708. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 405 человек. В том числе в США скончались 174 тысячи 248 человек, Бразилии — 112 тысяч 304, Мексике — 59 тысяч 106, Индии — 53 тысячи 866 и Великобритании — 41 тысяча 489.

В Кыргызстане зарегистрировали 42 тысячи 507 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 104 тысячи 71, Узбекистане — 37 тысяч 547, Таджикистане — 8 тысяч 203.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163003/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав призывает граждан соблюдать условия хранения лекарств от COVID-19
В Кыргызстане от коронавируса умер один человек
В Кыргызстане еще у 14 медиков выявили COVID-19
В КР выявили 196 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 42 703
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 345 человек
Не расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом
Непростая эпидемиологическая ситуация на юге КР. Туда направят опытных медиков
Как отличить потерю обоняния и вкуса при COVID-19 и простуде. Ученые выяснили
Из России в Кыргызстан вернулись 437 человек
Кубок президента Кыргызстана по кок-бору перенесли на октябрь. Из-за COVID-19
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
ВОЗ призывает страны больше не&nbsp;вводить карантин из-за коронавируса ВОЗ призывает страны больше не вводить карантин из-за коронавируса
Возврат обычного режима обучения в&nbsp;школе: за&nbsp;и&nbsp;против Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Бизнес
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
21 августа, пятница
12:45
Девочки из Кыргызской федерации незрячих приготовили обед для медиков Девочки из Кыргызской федерации незрячих приготовили об...
12:33
Онлайн-обучение в частных школах приведет к увольнениям
12:28
Мне предлагали взятку. Министр труда о ситуации в доме престарелых
12:09
На перевале Тоо-Ашуу легковой автомобиль слетел в реку
12:04
Минздрав призывает граждан соблюдать условия хранения лекарств от COVID-19