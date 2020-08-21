В Кыргызстане выявили еще 196 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке выявлено 35 случаев, в Оше — 9, Ошской области — 34, Чуйской — 16, Таласской — 8, Иссык-Кульской — 24, Баткенской — 18, Джалал-Абадской — 49, Нарынской — 3.

Всего за весь период зарегистрировали 42 тысячи 703 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.