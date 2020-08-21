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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 196 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 42 703

В Кыргызстане выявили еще 196 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке выявлено 35 случаев, в Оше — 9, Ошской области — 34, Чуйской — 16, Таласской — 8, Иссык-Кульской — 24, Баткенской — 18, Джалал-Абадской — 49, Нарынской — 3.

Всего за весь период зарегистрировали 42 тысячи 703 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162999/
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