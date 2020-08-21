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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Не расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом

Ученые Массачусетской больницы общего профиля в США доказали, что высокий уровень некоторых цитокинов у больных COVID-19 может предотвратить развитие стойкого иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Статья, в которой называется причина повторных заражений патогеном, опубликована в журнале Cell.

Специалисты изучили селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с COVID-19 и установили, что в них отсутствуют герминативные центры, являющиеся неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа. Герминативные центры представляют собой структуры, возникающие в лимфатических узлах и селезенке во время инфекции или вакцинации. В них созревают вырабатывающие антитела В-клетки, становящиеся долгоживущими клетками иммунной памяти. В-клетки позволяют организму быстро и эффективно идентифицировать патоген и атаковать его в случае повторного заражения.

Ключевую роль в образовании герминативных центров играют вспомогательные Т-клетки. Оказалось, что при тяжелом течении COVID-19 вспомогательные клетки не формируются. Причиной этого являются высокие уровни цитокинов — сигнальных молекул, участвующих в иммунном ответе. В тяжелых случаях COVID-19 было обнаружено огромное количество цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры.

Это означает, что, хотя антитела могут защищать людей в течение относительно короткого времени, некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться SARS-CoV-2, и не один раз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162993/
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