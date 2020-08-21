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Общество

В мэрии Бишкека рассказали о ходе строительства парка «Балалык»

Несмотря на пандемию, в Бишкеке продолжается строительство еще одного нового парка — «Балалык» на пересечении улиц Токомбаева и Байтика Баатыра, напротив парка имени Даира Асанова (Победы). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, в парке площадью более 10 гектаров сформированы и забетонированы три фонтана, проведены электрические сети, системы водоснабжения и канализации. Возведены входные группы парка, сейчас идет облицовка. Завершили отделку в трех общественных туалетах.

Стоимость строительства — 74 миллиона 700 тысяч сомов, работы ведут за счет городского бюджета. На объекте работает подрядная стройкомпания «Ак Ниет Курулуш».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162986/
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