Из России в Кыргызстан вернулись 437 человек

Из России в Кыргызстан вернулись еще 437 человек. Об этом сообщили в МИД КР.

По его данным, из Санкт-Петербурга рейсом авиакомпании «Авиа Траффик Компани» в Бишкек вернулись 140 граждан Кыргызстана, включая малолетних детей.

Список пассажиров сформирован комиссией при Оперативном штабе взаимодействия кыргызстанцев, проживающих в Санкт-Петербурге, на основании личных обращений граждан КР.

Еще 297 кыргызстанцев вернулись из Москвы в Ош самолетом авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии». Список пассажиров сформирован комиссией, состоящей из числа представителей кыргызской диаспоры, сотрудников посольства, представительств МВД и Государственной службы миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации.



