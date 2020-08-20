21 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
-
9.30-19.00 — микрорайон «Восток-5», 9, 10, проспект Чуй, 43, 43/1, 45/1, 47/1, улицы Куренкеева, Окрайная, переулки Керимова, Алайский;
-
10.00-17.00 — жилмассивы «Дордой-2», «Рухий Мурас» (6, 7-я улицы), улицы Федорова, Куренкеева, Абдрахманова, Баялинова, Суюнбаева, Ереванская, переулки Мирный, Таллинский, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Казиев М, Проектируемая;
-
8.00-17.00 — жилмасивы «Каинда», «Ак-Тилек»;
-
9.00-18.00 — отрезки улиц Джамгерчинова, Ошская, Товарная, Шуш-Тюбе, Орозова, Путейская, переулки Почтовый, Гатчинский;
-
9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 11, 10-я, Шералиева, Абдрахманова, Он-Арча, Шербет, Сулуу-Тор, Садыбакасова, Ойсул-Ата), улица Патриса Лумумбы, 76, 88;
-
9.30-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Байтика Баатыра, Сыдыкова.
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Байтик (улицы Раимбекова, Ала-Арчинская, Суюмбаева, Эшмамбет, переулок Молодежный), Лебединовка (улицы Комсомольская, Сельская, Чапаева, Мичурина, проспекты Победы, Ленина), Карла Маркса (МТФ), Ленинское (улицы Интернациональная, Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная, Юбилейная), Луговое (ГЭС, Алма-Атинская), Гроздь (улицы Верхняя Атбашы, Мелиораторов), Аламедин (улицы Панфилова, Чернышевского, Гоголя);
- 8.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Горького, Кирова, Пионерская, Северная, Ала-Арчинская, Красноармейская, Ленина, Токтогула, Октябрьская, Школьная, Горького, Фрунзе, Пушкина, Октябрьская), Комсомольское (улицы Клубная, Озерная, Северная, Центральная), Новопавловка (улица Северная);
- 9.00-18.00 — село Сокулук (улицы Краснодарская, 40 лет Победы, Больничная, Фрунзе Индустриальная, Бакыта, Степная);
Московский РЭС
- 8.00-17.00 — села Маловодное (улицы Муханова, Колхозная), Беловодское (улица Ленина), Александровка (улица Комсомольская), Крупское (улица Набережная), Ак-Суу (улица Гвардейская);
- 8.30-17.00 — села Петропавловка (улицы Советская, Пограничная, Ключевая, Фрунзе, Комсомольская, Крупская, Ленина, Краснооктябрьская, Яровая, Садовая), Сары-Булак (улицы Шопокова, Ленина);
Панфиловский РЭС
- 9.00-18.00 — села Чалдовар (улица Октябрьская), Панфиловка (улицы Центральная, Пионерская, Осмонова, Базарная, Октябрьская);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Гастелло, Куренкеева, Ванахуна, Чернышевского, Центральная, 2-й микрорайон, 32), село Новопокровка (улица Строительная);
- 9.00-16.00 — села Чуй (улицы Гагарина, Покровская), Прогресс (улица Ленина).