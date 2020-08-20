Как отличить потерю обоняния и вкуса при COVID-19 и простуде. Ученые выяснили

Европейская группа специалистов по расстройствам обоняния выяснила, чем его потеря, вызванная коронавирусом, отличается от симптомов простуды. Об этом сообщает журнал MedicalXpress.

Ученые проверили чувства запаха и вкуса у 30 пациентов. У 10 из них был выявлен COVID-19, еще у 10 добровольцев — простуда, остальные были здоровы.

Выяснилось, что пациенты с коронавирусной инфекцией, которые потеряли обоняние, не имели заложенности или насморка. При этом они не могут отличить горький вкус от сладкого. Люди с простудой чаще всего страдают заложенностью носа, насморком и не имеют вкусовых расстройств.

Исследователи надеются, что их работа поможет создать тесты на запах и вкус для быстрого скрининга COVID-19 в отделениях первичной медико-санитарной помощи.

Стоит отметить, что большинство заразившихся коронавирусом, отмечали потерю обоняния и вкусовых ощущений.