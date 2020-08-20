В Бишкеке пройдет первый велопробег здоровья

Мэрия Бишкека пригласила горожан на первый велопробег здоровья. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

«Мы возьмем старт с северной стороны нового парка «Адинай» (Парк здоровья), поедем вверх по проспекту Чингиза Айтматова до села Орто-Сай, оттуда спустимся по улице Байтика Баатыра и по улице Токомбаева вернемся на место старта. Длина кольцевого маршрута составляет 10 километров», — отметили в мэрии.

Мероприятие состоится 30 августа в 9.00. Место сбора — улица Гшлиессера, ориентир — автомобильная парковка с северной стороны парка «Адинай».

Фото пресс-службы мэрии. Бишкекчан пригласили на велопробег здоровья

Для безопасности горожан внутри велоколонны будет соблюдаться дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов будут сопровождать три машины ГУОБДД и одна карета скорой медицинской помощи. Велосипедисты обязательно должны быть в шлемах и других средствах защиты, без них выезд на проезжую часть запрещен.

Проезжая часть с одной стороны дорог по маршруту велопробега будет перекрываться на время движения колонны.