15:32
USD 77.70
EUR 92.80
RUB 1.06
Общество

В Бишкеке пройдет первый велопробег здоровья

Мэрия Бишкека пригласила горожан на первый велопробег здоровья. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

«Мы возьмем старт с северной стороны нового парка «Адинай» (Парк здоровья), поедем вверх по проспекту Чингиза Айтматова до села Орто-Сай, оттуда спустимся по улице Байтика Баатыра и по улице Токомбаева вернемся на место старта. Длина кольцевого маршрута составляет 10 километров», — отметили в мэрии.

Мероприятие состоится 30 августа в 9.00. Место сбора — улица Гшлиессера, ориентир — автомобильная парковка с северной стороны парка «Адинай».

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Бишкекчан пригласили на велопробег здоровья

Для безопасности горожан внутри велоколонны будет соблюдаться дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов будут сопровождать три машины ГУОБДД и одна карета скорой медицинской помощи. Велосипедисты обязательно должны быть в шлемах и других средствах защиты, без них выезд на проезжую часть запрещен.

Проезжая часть с одной стороны дорог по маршруту велопробега будет перекрываться на время движения колонны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162956/
просмотров: 206
Версия для печати
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
ВОЗ призывает страны больше не&nbsp;вводить карантин из-за коронавируса ВОЗ призывает страны больше не вводить карантин из-за коронавируса
Бизнес
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
20 августа, четверг
15:25
Выборы-2020. СДПК Сагынбека Абдрахманова баллотироваться в парламент не будет Выборы-2020. СДПК Сагынбека Абдрахманова баллотироватьс...
15:12
Тренировки в детско-юношеских спортивных школах будут проводить дистанционно
15:01
Выборы-2020. «Кыргызстан» определился со списком и озвучил свою программу
14:59
В Бишкеке пройдет первый велопробег здоровья
14:57
Минобразования утверждает, что все школы готовы к новому учебному году