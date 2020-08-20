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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минобразования утверждает, что все школы готовы к новому учебному году

Все школы Кыргызстана готовы к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, в КР насчитывается 2 тысячи 292 школы. За счет республиканского бюджета за летние месяцы во всех был сделан текущий ремонт.

«С учетом эпидемиологической ситуации перед началом учебного года проводится санитарная обработка зданий и помещений», — отметили в ведомстве.

Кроме того, к началу учебного года Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ планирует сдать в эксплуатацию 11 образовательных объектов.

Напомним, в традиционном режиме разрешили обучаться только первоклассникам. Но они должны будут носить маски и менять их каждые два часа. Остальные школьники будут учиться дистанционно.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162954/
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