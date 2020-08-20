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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Китай готов предоставить Кыргызстану национальную вакцину от коронавируса

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с кыргызским коллегой Чингизом Айдарбековым выразил намерение китайской стороны сотрудничать с Бишкеком при разработке препаратов от коронавируса нового типа. Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на МИД КНР.

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По его данным, Ван И предлагает предоставить Кыргызстану вакцину национального производства от COVID-19.

«Международная общественность уделяет все более пристальное внимание вопросу создания вакцины. Китай поддерживает инициативу ВОЗ, в соответствии с которой вакцину должны на справедливых условиях получить все страны. Мы готовы поделиться с Кыргызстаном результатами, которых достигли в этой области, и заинтересованы в сотрудничестве», — сказал министр иностранных дел Китая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162946/
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