В Базар-Коргоне установили личность мужчины, избившего 90-летнего пенсионера

В Базар-Коргонском районе милиция установила личность мужчины, напавшего на 90-летнего пенсионера Аваза Кыргызбаева. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

«В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам будет дана юридическая оценка. По предварительным данным, Аваза Кыргызбаева ударил в живот 60-летний Э.О. Он является жителем Базар-Коргонского района», — сообщили редакции.



Напомним, 10 июля неизвестные избили 90-летнего пенсионера Аваза Кыргызбаева. После нападения мужчину госпитализировали и прооперировали.