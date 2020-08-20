Признанные судами жертвы пыток не получили положенную компенсацию

Министерство финансов не выплачивает компенсации жертвам пыток, в отношении которых есть приговоры судов Кыргызстана всех инстанций и решения Комитета ООН по правам человека. Об этом сообщают правозащитники.



По словам юриста правозащитной организации «Справедливость» Сардора Абдухалилова, выплаты задерживают без каких-либо уважительных причин и объяснений со стороны Министерства финансов.

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«Есть решения судов о взыскании компенсации по конкретным делам. Например, по делу Чынгыза Суюнбаева, брат которого умер в результате применения пыток, государство должно выплатить 200 тысяч сомов. По делу Анарбек улуу Эсенбека — более одного миллиона. Преступление в отношении Турдубека Акматова (родного брата Чынгыза Суюмбаева) было совершено в 2005 году, а по делу Анарбек уулу Эсенбека суд в отношении трех сотрудников милиции вынес обвинительный приговор по пыткам в декабре 2017 года. Несмотря на вердикты судов, которые давно вступили в силу, Минфин отказывает им в выплате», — рассказал Сардор Абдухалилов.

Правозащитники напоминают: Конституцией страны установлено, что не подлежат ограничению гарантии на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов, местного самоуправления и их должностными лицами при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, согласно обязательствам Кыргызской Республики, взятым в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах, жертвам нарушений прав человека государство обязано компенсировать нанесенный вред.