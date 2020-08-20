Вопрос обеспечения жильем кыргызстанцев остро встал во время пандемии COVID-19

В Кыргызстане пандемия коронавируса обнажила проблемы граждан в области жилища. Об этом в рамках регионального форума стран Центральной Азии «Укрепим право на жилье» сообщила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

По ее словам, чиновники просили людей оставаться дома, которого у некоторых нет.

«Власти большинства стран призывают граждан оставаться дома и по возможности соблюдать режим самоизоляции. Однако у 100 миллионов людей по всему миру нет никакого жилья. Жилищные проблемы актуальны и в Кыргызстане. От них страдают тысячи людей. С каждым годом количество арендаторов, подвергающихся выселению, растет. Много представителей уязвимых категорий населения остро нуждаются в жилище», — сказала Наталья Никитенко.

Депутат добавила, что, несмотря на то, что Конституция КР защищает права человека на жилище, проблем очень много.

«В нашей стране очень актуальна проблема обеспечения жильем выпускников детских домов. В связи с активной коммерциализацией строительной сферы за годы независимости практически не было реализовано это их право», — отметила Наталья Никитенко.