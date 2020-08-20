Цифра дня. 8,9 миллиарда сомов не поступило в бюджет с начала года

За семь месяцев 2020 года в государственный бюджет недопоступило 8,9 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

По его данным, доходы казны составили 76,3 миллиарда сомов. Это 89,6 процента от плана. По сравнению с прошлым годом доходы бюджета снизились на 10,1 процента, или на 8,6 миллиарда сомов.

«Объем налоговых доходов сложился в сумме 53,4 миллиарда сомов, или 80,5 процента от плана. Недопоступило 12,9 миллиарда сомов. По сравнению с 2019 годом налоговые доходы снизились на 16,8 процента, или на 10,7 миллиарда сомов», — говорится в сообщении.