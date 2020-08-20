Кыргызстане выявили еще 182 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке выявлено 23 случая, в Оше — 7, Чуйской области — 23, Таласской — 9, Иссык-Кульской — 13, Баткенской — 37, Джалал-Абадской — 44, Нарынской — 6, Ошской — 20.

Всего за весь период зарегистрировали 42 тысячи 507 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.