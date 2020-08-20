Стройка на детской площадке в Бишкеке: застройщику выписан штраф

Ограждение на спортивной детской площадке в 8-м микрорайоне установлено с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Ранее в муниципалитет обратились местные жители с просьбой проверить законность ограждения на спортплощадке между домами 1, 1Б и 3.

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«На место немедленно выехал недавно назначенный глава межрегионального управления государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Бишкеку Талант Иманакун уулу. Выяснилось, что ограждение установила компания «Базис-Строй» под строительство многоэтажки с явными нарушениями безопасности производства и строительства», — отметили в мэрии.

Застройщику вынесли постановление о наложении штрафа — 35 тысяч сомов — на основании пункта 4 статьи 94 «Нарушение государственных стандартов, норм, правил или проектных решений во время производства, реализации либо применения в строительстве строительных материалов, изделий или конструкций» Кодекса КР о нарушениях. Компания добровольно приступила к демонтажу ограждения.

В муниципалитете подчеркнули, что Бишкекглавархитектура никаких согласований не выдавала.