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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Китай передал Кыргызстану медоборудование, СИЗ и материалы для ПЦР-тестов

КНР оказала очередную гуманитарную помощь Министерству здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, Минздраву передали аппараты искусственной вентиляции легких, включая портативные для машин скорой помощи, маски, лицевые щитки и расходные материалы для ПЦР-тестов.

«Это не первая помощь, которую Китай оказывает Кыргызстану. Из соседней страны дважды отправляли гумпомощь. Гуманитарная помощь будет распределена в новые больницы, которые строятся в Бишкеке и регионах», — сказала вице-премьер-министр Аида Исмаилова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162895/
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