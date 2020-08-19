Китай передал Кыргызстану медоборудование, СИЗ и материалы для ПЦР-тестов

КНР оказала очередную гуманитарную помощь Министерству здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, Минздраву передали аппараты искусственной вентиляции легких, включая портативные для машин скорой помощи, маски, лицевые щитки и расходные материалы для ПЦР-тестов.

«Это не первая помощь, которую Китай оказывает Кыргызстану. Из соседней страны дважды отправляли гумпомощь. Гуманитарная помощь будет распределена в новые больницы, которые строятся в Бишкеке и регионах», — сказала вице-премьер-министр Аида Исмаилова.