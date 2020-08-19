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Общество

Цифра дня. 100,2 тысячи безработных стоят на учете в службах занятости

100,2 тысячи безработных состоит на учете в органах занятости по итогам первого полугодия. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты.

По его данным, у 78,6 тысячи лиц, стоящих на учете, есть официальный статус безработных.

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«Уровень официальной безработицы по республике составил 3,1 процента от числа экономически активного населения. При этом высокий уровень официальной безработицы наблюдается в Джалал-Абадской (6,3 процента), Баткенской (5,5 процента) и Ошской (3,4 процента) областях. Низкий — в Бишкеке (1,1 процента) и Чуйской области (1,2 процента)», — отметили в ведомстве.

При содействии служб занятости трудоустроены 6,9 тысячи безработных граждан, еще 7 тысяч человек были направлены на оплачиваемые временные общественные работы, а 2,7 тысячи направлены на профобучение специальностям, востребованным на рынке труда: газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник, водитель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162887/
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